Paula Marcelo e Camilo de Oliveira viveram maritalmente durante mais de 35 anos, até 2016, quando o ator morreu, aos 91 anos, vítima de cancro. Numa entrevista recente, a atriz revelou que os últimos dez anos de vida em comum foram essencialmente marcado pelos problemas de saúde de Camilo, de quem Paula cuidou até ao fim. “Ele não teve consciência da doença, mas tinha consciência da degradação dele próprio e revolta”, revelou a atriz durante a conversa com Fátima Lopes, no programa A Tarde É Sua, acrescentando: “Ele batia-se a ele próprio, não se deixava ajudar (…) recusava ir para o hospital”.

Tal como já tinha noticiado na altura da sua morte, Camilo de Oliveira nunca soube da sua doença. Esta foi a forma encontrada pela companheira e a família do ator para o ajudar e proteger: “O Camilo teve cancro na próstata durante 20 anos, nunca soube (…) sabia eu e o filho (…) achamos sempre que se ele soubesse, facilmente desistia e tinha muito medo. Depois foi nos intestinos e bexiga (…) e também não soube”.

Depois de dedicar grande parte da sua vida ao ator, Paula Marcelo reencontrou o amor ao lado de Jorge Lopes, com quem se casou no final de setembro. A cerimónia romântica aconteceu numa praia de Oeiras e a atriz também recordou um dos momentos mais emotivos desse dia especial: “Quando peguei na mão do meu pai, a mão dele tremia e lembro-me de ele me ter dito depois: ‘Agora, já posso partir em paz’”.