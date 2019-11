Marina Ruy Barbosa está de luto. A atriz brasileira perdeu a amiga, Maysa Mussi, que morreu na sequência de uma acidente de avião, na passada quinta-feira, 14 de novembro, no sul da Bahia.

Nas redes sociais, Marina lamentou a morte da amiga e prestou-lhe uma sentida homenagem. "É tanta a dor que sentimos agora. Maysa, tu és uma das mulheres mais lindas em todos os sentidos que eu já conheci. A tua energia, o teu alto astral vão ficar para sempre guardados no nosso coração. Dói. Dói. Dói. É inacreditável. É injusto ficar sem ti. Nós amamo-vos", escreveu a atriz numa fotografia partilhada na sua página de Instagram.

De acordo com a revista Quem, a jovem atriz foi madrinha de casamento de Maysa Mussi, trocou alinças com Eduardo Mussi no passado mês de setembro. Neste momento, o marido de Maysa está hospitalizado.

Reprodução Instagra, DR