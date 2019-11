Este domingo, dia 17 de novembro, Travis Scott partilhou uma imagem que deixou os seus fãs completamente rendidos. O rapper publicou uma imagem da filha, Stormi, onde esta surge com o mesmo penteado que o pai, as famosas tranças.

"Cabelo do papá" pode ler-se na legenda de uma série de imagens onde Stormi surge orgulhosa com o seu novo penteado ao estilo do cantor e ainda uma t-shirt da tour do rapper, 'Astroworld'.

As fotografias não deixaram ninguém indiferente. Na caixa de comentários foram vários os elogios à filha de Kylie Jenner e muitos os pedidos para que os pais se reconciliassem.

