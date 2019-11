Depois de, em outubro deste ano, terem chocado os fãs com o fim do relacionamento, parece que Kylie Jenner e Travis Scott estão novamente juntos.

As notícias surgem depois do rapper ter partilhado uma fotografia de um excêntrico arranjo de flores [bastante usado na família Kardashian], com um coração e uma borboleta.

A storie do artista começou a gerar burburinho nas redes sociais e para dar mais força aos rumores, esta quinta-feira, dia 14 de novembro, Kylie e as amigas partilharam várias imagens onde mostram que estiveram no festival do rapper, 'Astroworld'. Nas fotografias Kylie surge inclusive com a filha de ambos, Stormi, ao colo.

Ainda não há qualquer confirmação de reconciliação por parte da socialite ou do rapper. Apesar disso, muitos dos fãs acreditam que isto não passa de tudo de um golpe de marketing.