Rob Kardashian pode estar numa relação com Stassie Karanikolaou, a melhor amiga de Kylie Jenner. Os rumores surgiram depois do empresário ter sido visto a colocar a mão na barriga da socialite, na festa de Kendall Jenner.

As imagens, divulgadas pelo TMZ, deixaram os fãs em êxtase, uma vez que o irmão de Kim Kardashian está cada vez mais discreto no que toca à sua vida pessoal, desde que terminou a relação com Blac Chyna, mãe da sua filha, Dream.