Carolina Deslandes sempre foi uma artista irreverente no que toca ao estilo. Nunca teve medo de marcar na pele aquilo que a apaixona e todas as suas histórias. Mas nem sempre isso é bem vindo por parte dos seguidores.

Este sábado, 16 de novembro, a atriz publicou uma fotografia na sua conta de Instagram onde surgia com uma pequena alteração no visual: um piercing no nariz. Nos comentários da fotografia, alguns dos seguidores demonstraram desagrado com esta mudança: "Só não gosto do anel no nariz 😘", "Muito linda essa argola no nariz é que não 😕", "Linda mas sem argola no nariz", foram alguns dos comentários.

Embora não respondesse diretamente a nenhum, horas mais tarde a cantora colocou nas redes sociais a fotografia que pode ver abaixo, com a seguinte legenda: "Lamento desiludir-vos mas as tatuagens não vão a lado nenhum, e para já a argola também não ✌🏻".

Recorde que esta não é a primeira vez que Carolina Deslandes transmite este tipo de mensagens a quem se mostra desagradado com alguma das suas partilhas, ora veja aqui.

Reprodução Instagram, DR