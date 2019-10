Instagram

Um dia depois de vencer o Globo de Ouro de Melhor Música pelo tema A Vida Toda, Carolina Deslandes decidiu fazer uma revelação surpreendente nas redes sociais: anunciou que o seu filho mais velho, Santiago, de três anos, sofre de uma perturbação do espectro do autismo.

“Com o nosso filho entendi que as palavras são o meio mais fácil de comunicar, mas não o mais bonito. Ainda sem falar, o Santiago já me disse os mais bonitos poemas, já me mostrou cores no mundo que eu não sabia que existiam, já me disse que me amava ao roçar o seu nariz no meu e ao encostar a cabeça no meu peito. Vê-lo superar-se a cada dia, vê-lo partilhar e crescer é um privilégio. E eu hei de estar sempre lá na primeira fila, a aprender tudo o que ele quer ensinar. O nosso filho é especial. Não no sentido pejorativo, mas no sentido mais completo e literal que existe: é a criança mais especial que conheço”, escreveu na altura.

E agora que Santiago teve mais uma conquista e disse mãe pela primeira vez, a jovem artista não resistiu e partilhou o momento com os seus seguidores no Instagram. “Dia 25 de Outubro de 2019 ouvi chamar mãe e achei que o teu irmão tinha acordado. Quando fui ver, ele estava a dormir ainda. Chamaste outra vez. E outra vez. Foi o dia mais feliz da minha vida a seguir ao dia do vosso nascimento ❤️ Agora é repetir até me esgotares o nome”, acrescentou Carolina na legenda do vídeo.

A artista e o companheiro, o músico Diogo Clemente, são ainda pais de Benjamim, de dois anos, e Guilherme, de dez meses.