Esta terça-feira, 5 de novembro, Carolina Deslandes fez uma publicação na sua conta de Instagram com uma legenda em inglês que dizia: "He studies my freckles like they r constellations" (Ele estuda as minhas sardas como se fossem constelações".

Entre os vários comentários elogiosos dos fãs houve um, mais crítico, que se destacou. Uma seguidora comentou: "Escrever inglês é o que está a dar... Uma vergonha", mas a cantora não se deixou ficar. "Vergonha é denegrir o outro seja em que língua for. Paz para o seu coração. Ou melhor, peace to your heart ❤️", acabou por responder.

Uma atitude que não é surpreendente já que Carolina Deslandes, que conta já com quase 600 mil seguidores nesta rede, costuma falar sem 'papas na língua' quando se sente atacada de forma não construtiva. Ora recorde este caso em que a artista expõe uma das suas seguidoras.

Reprodução Instagram, DR