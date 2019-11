Pablo Cuadra

Os últimos meses têm sido difíceis para Sara Carbonero. Em maio deste ano anunciou que tinha sido operada a um tumor nos ovários e que teria de submeter-se a tratamentos de quimioterapia. Tudo isso depois do marido, Iker Casillas, ter sofrido um enfarte do miocárdio que o afastou dos relvados por tempo indeterminado e que pode até ter ditado o fim da sua carreira.

Instagram

Mas, há cerca de duas semanas, a revista espanhola HOLA! noticiou que os tratamentos de quimioterapia chegaram ao fim e uma publicação do ainda guarda-redes do Futebol Clube do Porto no Instagram deu a entender que o casal tinha motivos para voltar a sorrir. E parece que Sara Carbonero está mesmo preparada para recuperar a sua vida e isso passa também por voltar a sentir-se bem com o seu corpo. Como tal, esta semana, a repórter espanhola já regressou ao ginásio e partilhou a notícia com os seus seguidores nas redes sociais. “Re-começar”, escreveu no Instagram, na legenda de duas imagens tiradas durante uma aula de pilates.

Sara Carbonero, de 35 anos, é mãe de dois rapazes: Martín, de cinco anos, e Lucas, de três.

Instagram