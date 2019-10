Desde que Cristina Ferreira abandonou a TVI e escolheu a SIC como a sua casa que são vários os rumores de que a amizade com Manuel Luís Goucha terá ficado em causa. No entanto, já mais do que uma vez que o ex-casal no mundo da apresentação, provou que a amizade que os une se mantém.

Desta vez surgiram juntos para um almoço entre amigos. É o que se pode perceber pela imagem que foi partilhada nas redes sociais de Rúben Correia, também conhecido por Rubinho. Na fotografia, que publicou na sua conta de Instagram, Manuel e Cristina surgem lado a lado. Na legenda, Rubinho escreveu: "Digamos que 2019 foi um ano de mudanças...para todos! Um almoço onde não se falou de televisão...😂🙈😜".

No entanto, nenhum dos apresentadores das manhãs fez referência a este almoço nas suas redes sociais.

Reprodução Instagram, DR