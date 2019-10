Juntos há cerca de três anos, Cláudio Ramos e Diogo Faria assumiram publicamente a relação este ano e, apesar do namoro sólido, o casal prefere viver em casas separadas.

"É fundamental por várias razões, mas muito pela necessidade das nossas agendas, do ritmo do nosso dia e porque é importante que cada coisa seja feita no seu tempo. Não tenho que viver com uma pessoa para gostar mais ou menos dela. Sempre tive o meu espaço, sempre precisei dele e é fundamental para a minha vida", contou o 'vizinho' de Cristina Ferreira à revista Lux.

Além disso, Cláudio garante gostar desta "solidão opcional". "Vivi a maior parte da minha vida sozinho. Gosto de uma espécie de solidão opcional que vivo quando chego a casa. Não sou um caso raro e acho que o segredo de muitas relações passa por isso. Casas separadas, ou pelo menos, quartos de banho separados", acrescentou.

Recorde-se que em junho deste ano, também a cantora, Marisa Liz revelou não partilhar a casa com o companheiro, Tiago Pais Dias. Os dois estão juntos há 19 anos, quatro dos quais noivos, e têm dois filhos Beatriz e Tiago, de quatro. (Saber mais aqui)