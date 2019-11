Bárbara Bandeira lançou um novo single esta terça-feira, 6 de novembro, e esteve no programa da manhã da TVI, Você na TV, para apresentar o seu novo projeto.

Durante a conversa que teve com o apresentador Manuel Luís Goucha, a filha de Rui Bandeira decidiu esclarecer a polémica que há alguns meses envolveu a sua família e Francisco Pereira, mais conhecido por Kasha, com quem mantém uma relação.

A polémica foi avançada pelo Correio da Manhã, que tornou pública uma conversa entre a mãe de Bárbara Bandeira e o seu namorado. Quando confrontada pelo apresentador sobre as repercursões que a notícia teve em si, a cantora de 18 anos respondeu: "Aquela confusão é crime. Portanto não é uma questão de magoar, é uma questão de falta de respeito". Avançou ainda: "Não faço ideia de quem gravou aquela conversa. É crime gravar, é crime publicar. Portanto se me magoou? Não, porque acima de tudo ficou muito melhor do que estava. Está muito descontextualizado, ninguém sabe o que aconteceu".

Recorde que Bárbara Bandeira, de 18 anos e Kasha, de 30, assumiram a relação amorosa há cerca de 7 meses.

