Tiago Caramujo

A semana da moda do Porto, o Portugal Fashion, levou até à zona ribeirinha da cidade algumas caras conhecidas, entre elas um dos casais mais mediáticos da primeira temporada de Casados à Primeira Vista.

José Luís Cardoso e Graça Peralta estiveram juntos no penúltimo dia de desfiles, na Alfândega do Porto, e, antes de começar o desfile de Miguel Vieira, tivemos tempo de saber como ficou afinal a relação entre os dois.

"A amizade prevaleceu, também é uma forma de amor e nós estamos a viver esta fase" começou por dizer José Luís revelando que, atualmente, costumam estar "regularmente juntos". "É muito melhor estar do lado da paz do que do lado da guerra, não somos nada rancorosos. Temos um grande denominador comum que é gostarmos de nos rir, divertimo-nos muitos os dois" completou Graça, explicando porque motivo acabaram por resolver as suas divergências.

Ao Famashow, Graça e José Luís revelaram ainda que estão a acompanhar a segunda temporada do programa da SIC.