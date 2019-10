Irina Shayk e a filha, Lea de Seine, estão a encantar a Internet. Mãe e filha foram fotografadas num momento de ternura, enquanto passeavam no último fim de semana e as imagens estão a fazer as delícias dos internautas.

Recorde-se que a menina é fruto do anterior relacionamento da manequim russa com Bradley Cooper. O casal separou-se há vários meses, colocando um ponto final no relacionamento de quatro anos e, atualmente, partilham a custódia da menina.