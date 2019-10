Reprodução Instagram, DR

Depois do fim do casamento com Daniel Souza (o processo do divórcio ainda está a decorrer), Luciana Abreu falou sobre a nova etapa da sua vida no durante a exibição da novela da SIC, Terra Brava, na sede da Impresa, em Paço de Arcos.

»» Luciana Abreu sobre as filhas gémeas: "O meu coração fica apertadinho"

"Não fechei as portas ao amor. Nem pensar. Eu mereço ser feliz", começa por dizer a cantora e atriz. Ainda assim, Luciana Abreu assume que a vida amorosa não é um factor que esteja no seu pensamento. "Por mais que quisesse, não estou com tempo disponível para isso. E há outra coisa fundamental: não precisamos de ninguém para ser felizes. Aprendi a ser feliz comigo", revelando que está mais centrada em si e nas suas quatro filhas.

"Quando encontramos esse equilíbrio, não há o porquê de correr e o porquê de procurar onde não é preciso achar. Temos de viver cada fase na sua plenitude", garantiu, segundo a VIP.