Casada com Gabriela Sobral desde fevereiro de 2018, Inês Herédia assumiu no programa de rádio Cala-te Boca, da Mega Hits, que, no passado, já se sentiu atraída por outra atriz portuguesa. Contudo, quando a anfitriã Maria Seixas Correia foi mais além e quis saber o nome, Herédia ficou visivelmente nervosa e recusou-se a dizer. “Quem está no programa sou eu, não é a outra, portanto eu respondo à primeira parte da pergunta: sim [senti-me atraída]”, começou por afirmar, antes de acrescentar: “Mas não posso responder à segunda [parte] porque aí estou a entregar outra pessoa”.

Embora não tenha deixado claro, Maria Seixas Correia, Conguito e Mafalda Castro, ficaram com a ideia de que tinha sido uma paixão correspondida. “Não estou a perguntar se foi recíproco…”, atirou Maria. Mas Inês Herédia não quis mesmo fazer mais comentários.

Recorde-se que a atriz e a mulher têm dois filhos, os gémeos Luís e Tomás, que nasceram em dezembro do ano passado.

