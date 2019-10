Esta quarta-feira, dia 30 de setembro, Fernanda Serrano e Sofia Ribeiro recordaram as suas experiências enquanto sobreviventes do cancro da mamã no programa Você na TV. Numa conversa com Manuel Luís Goucha, a atriz sublinhou o papel de Pedro Miguel Ramos ao seu lado.

»» Fernanda Serrano confronta-se com a adolescência do filho mais velho: "Eu achava que controlava tudo"

Passaram 11 anos desde a operação ao tumor de Fernanda Serrano, mas antes dessa luta pessoal, a atriz 'combateu' o cancro na ficção ao rapar o cabelo para uma novela. "Este momento preparou-me para tudo o que eu iria viver anos depois”, conta, ao rever em lágrimas as imagens.

Durante essa fase de atribulada, a atriz não esqueceu Pedro Miguel Ramos, cuja separação foi anunciada em junho, após 15 anos de casamento. "O Pedro foi uma pessoa fundamental. Também viveu o cancro e foi um belíssimo parceiro de situação. Irei sempre estar grata”, assegurou.

Reprodução Instagram, DR