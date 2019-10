Nos últimos anos, Ben Affleck é talvez a figura de Hollywood que tem falado mais abertamente sobre a dependência do álcool. Este sábado, dia 26, o ator voltou a ter uma recaída (como mostra o vídeo abaixo). No dia seguinte de manhã deslocou-se a casa da ex-mulher, Jennifer Garner.

O alcoolismo sempre foi um problema na família de Affleck. Os seus avós e o seu pai eram dependentes, o que se traduziu numa uma infância difícil para o ator. Este sábado, o ator voltou a ter a uma recaída. No vídeo abaixo, do TMZ, é possível ver o ator bastante alcoolizado, sem manter o equilíbrio, depois de posar com uma fã, após uma celebração do Halloween.

No domingo de manhã (ver imagem acima), o ator, bem mais descontraído, assumiu que tinha tido uma recaída antes de entrar em casa de Jennifer Garner com quem tem três filhos. Recorde-se que, em 2018, duras imagens mostram a atriz a levar Ben Affleck, já depois do divórcio.

