WPA Pool

O vídeo da duquesa Meghan Markle a dar um abraço durante o evento One Young World summit, em que esteve presente esta terça-feira, 22 de outubro, tornou-se completamente viral nas redes sociais. Mas porquê?

Ao ser recebida em palco pela organizadora, Kate Robertson, Meghan fez algo que deixou os internautas impressionados. Recusou a reverência e deu-lhe antes um abraço. Por norma, a maioria das pessoas faz uma reverência aos membros da realeza britânica (ato de ajoelhar-se perante uma pessoa), e, neste caso, não foi exceção. Aquilo que surpreendeu foi o abraço desajeitado que Meghan acabou por dar a Kate.

Nas redes sociais, houve quem considerasse um gesto cheio de peso e significado por ir contra uma das normas da casa real. No entanto, segundo avança a revista People, o gesto não quebra qualquer tipo de regulamento. "Neste caso, Meghan tomou a iniciativa de abraçar uma mulher que estava vestida de fato, e não fez nada de mal. Às vezes é tudo uma questão de timing, de precipitação e não necessariamente uma quebra do protocolo", explicou a especialista em etiqueta, Myka Meier. Veja o momento no vídeo abaixo.

Recorde-se que este não é o primeiro abraço da duquesa que se torna viral, ora veja aqui.