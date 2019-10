Passados 10 anos, ainda continuam a ser revelados novos pormenores sobre a alegada violação sexual de Kathryn Mayorga. Recentemente a imprensa internacional avançou que a amostra de ADN de Cristiano Ronaldo correspondia ao ADN que foi encontrado no corpo da norte americana. Agora, outra descoberta: Cristiano Ronaldo pediu para que o caso fosse encerrado.

Esta quarta-feira, a France Press noticiou que os advogados do craque português entregaram um documento ao tribunal a pedir para que o processo fosse retirado ou, em alternativa, passasse para mediação para se alcançar um novo acordo. Recorde-se que em setembro de 2018 o madeirense foi acusado e o caso passou do Tribunal do Nevada, onde o processo foi arquivado, para o Tribunal Federal dos Estados Unidos, onde continua a decorrer.

Porém, segundo o Maisfutebol, essa alternativa não podia estar mais longe da verdade: CR7 pediu, isso sim, que o caso deixe os tribunais judiciais e passe para um tribunal arbitral.

Isto porque, em 2009, ambas as partes chegaram a um acordo e concordaram que qualquer disputa futura deveria ser decidida por um conjunto de árbitros. Ainda assim, Kathryn Mayorga alega que assinou o referido acordo sob pressão.