Onze meses após ter sido mãe, Isis Valverde está de regresso ao trabalho. A atriz vai dar vida à enfermeira Betina em Amor de Mãe, a próxima novela da Globo.

"Eu achava que seria mais fácil, mas quando estou gravando, não vejo a hora de chegar em casa. É muito difícil, não vou ser hipócrita. Tem mulher que gosta de viver exclusivamente para cuidar da família. Se preenche assim, mas eu não. Durante os 11 meses do meu filho, não saia e não conseguia trabalhar. Mas chegou a hora e eu gosto muito do meu trabalho. Ficar sem atuar, acho que iria me entristecer”, confidenciou, em entrevista ao site GShow.

Para dar vida a esta nova personagem, Isis submeteu-se a uma mudança de visual (ver aqui) e teve, ainda, de lidar com a fobia por agulhas."É complicado. Eu já trabalhei meu psicológico, mas só de pensar já fico nervosa. Nunca gostei de sangue, agulha, nada disso. Esta coisa de teste do pezinho, vacina, quem entra é o pai. Não consigo. Mas para a Betina, tive que superar. Já aprendi algumas coisas”, contou.

Na mesma entrevista, a atriz confidenciou ainda que, por enquanto, não está nos seus planos voltar a ser mãe. "Antes do Rael, pensava em ter dois filhos, hoje em dia não mais. Pode ser que eu mude de ideia, mas não tenho família aqui, sou filha única e preciso de uma rede maior de apoio. Carregar um no braço eu garanto, já dois, fico na dúvida", referiu.

Recorde-se que Rael é fruto do casamento da atriz com o modelo, André Resende.