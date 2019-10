Isis Valverde é mãe de primeira viagem e, por isso, não perde uma oportunidade para estar junto do filho, o pequeno Rael, de nove meses, que até vai com ela para o ginásio. "Independentemente de ter um filho, continuo a cuidar de mim, a treinar. Ele vai comigo para o ginásio. Não faço apenas coisas infantis, também faço coisas adultas e na companhia dele", conta ao site UOL.

Mas tem alguns cuidados com as horas: "Claro que não o vou deixar numa festa até às três horas da madrugada. Mas vou a jantares, a bares, e ele vem comigo", explicou, recordando de seguida um desses momentos", continua.

Isis dá um exemplo: "Houve uma vez em que estávamos com ele num bar, em Noronha, e já passava das sete da noite e ele estava connosco. Ele dormiu nas casinhas, tipo bangaló, enquanto fiquei com o meu marido. Não fiquei durante muito tempo porque ele é um bebé", explicou. O menino é fruto do relacionamento da atriz brasileira com André Resende.

Sobre querer engravidar novamente, a atriz revela que não está nos seus objetivos devido à sua vida agitada. "Não pretendo ter mais filhos porque tenho uma vida agitada e quero ser uma mãe presente", confessou.

"Escolho a rotina do meu filho, a roupa que ele veste, o que ele come, a hora a que come, quando é que vai tomar banho, passeio com ele, coloco-o a dormir. Já é muito difícil conciliar isso com a rotina de trabalho que tenho", acrescentou.

Isis termina a conversa referindo como organiza esta nova fase com projetos profissionais. "Tem que ser doseado. Tem de haver lugar para o filho, para o marido e para ti mesma. É difícil. Estou a aprender", rematou.

>> VEJA TAMBÉM: Isis Valverde mostra rosto do filho pela primeira vez numa produção encantadora