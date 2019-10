Miguel Manso

Casaram-se no dia em que se conheceram, viveram momentos felizes no programa de sucesso da SIC Casados À Primeira Vista, decidiram continuar casados no final da experiência, mas depois acabaram por se divorciar. Contudo, Graça Peralta e José Luís Cardoso já disseram em diversas ocasiões que continuaram amigos e agora até vão abraçar um projeto em conjunto, como adianta a revista VIP. “Eu e o Zé Luís vamos desfilar no Portugal Fashion. Eu no desfile da estilista Conceição Leite e ele no da marca Prassa. Vai ser giro”, disse a empresária portuense à publicação.

O famoso certame de moda decorre entre os dias 23 e 26 de outubro na Alfândega do Porto.