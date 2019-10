Desde o nascimento do pequeno Lonô, no passado mês de dezembro, que Rita Pereira tem brindado os seus seguidores nas redes sociais com várias publicações do filho. Ainda esta quarta-feira, 9 de outubro, a atriz partilhou uma pequeno vídeo em que o menino mostra, de dez meses, mostra ter apetência para a dança, à semelhança da mãe. Entre as imagens, Lonô surge de pé, agarrado a uma mesa, dançando sem parar.

Recorde-se que o menino é fruto do relacionamento da atriz com Guillaume Lalung.