Miguel A. Lopes/@lusaagenciadenoticias

Esta é uma fotografia que não precisa de qualquer descrição. Trata-se de um abraço entre Eunice Muñoz, 93 anos, e Simone de Oliveira, 83 anos, que aconteceu na Casa do Artista, em Lisboa, e é considerado como "uma das melhores imagens de 2021".

A instituição decidiu colocar o momento especial em destaque nas redes sociais: “Uma das melhores imagens de 2021! Eunice Muñoz e Simone de Oliveira, na Casa do Artista, no dia do lançamento da campanha de captação de novos associados. Há imagens que não precisam de descrição“, lê-se na legenda da publicação no Instagram.

O autor da fotografia, Miguel A. Lopes, mostrou-se bastante orgulhoso na caixa de comentários, dando mais pormenores sobre o momento: “Umas das melhores fotografias que fiz em 2021! Enquanto todos estavam atrás de Marcelo Rebelo de Sousa, eu queria fazer uns retratos a Eunice. Fiz umas fotos e entretanto a Simone veio cumprimentar a Eunice e foi um momento muito especial. Obrigado pelo destaque“, escreveu.