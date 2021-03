Simone de Oliveira, de 83 anos, prepara-se para se retirar dos palcos. A notícia foi avançada pela própria, em entrevista para a rubrica Era O Que Faltava, da Rádio Comercial, conduzida por Ana Martins e Rui Maria Pêgo.

O adeus deverá acontecer já no próximo mês, com um espetáculo no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. “Nesta altura, está marcado para abril. Não sei se se mantém ou se não se mantém. Depende do que puder acontecer e não puder acontecer”, explicou a artista, antes de acrescentar, pedindo que não tenham “pena” dela: “Não me apetece mais, deixem-me sair bem”.

Simone de Oliveira conta com uma longa carreira de seis décadas. Além de cantora, destacou-se também com atriz em vários projetos. Recentemente estava previsto que integrasse o elenco da novela A Serra, da SIC, mas um problema de saúde acabou por afastá-la das gravações. Saiba mais AQUI!