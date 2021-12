1 / 6 Reprodução Instagram, DR 2 / 6 Reprodução Instagram, DR 3 / 6 Reprodução Instagram, DR 4 / 6 Reprodução Instagram, DR 5 / 6 Reprodução Instagram, DR 6 / 6 Reprodução Instagram, DR

Esta semana, Georgina Rodriguez apostou num 'look' quente e confortável para as temperaturas mais frias. A modelo, que está grávida de gémeos, optou por um visual descontraído com umas calças de jogging, ténis e boné.

O casaco da Alo Yoga está, neste momento, em desconto na loja online por 275 euros (o preço normal é 340 euros) e disponível nas cores preto, bege e rosa. Mas foi o acessório de Georgina que acabou por ser o mais falado.

Trata-se do famoso e luxuoso modelo Birkin da Hermès. Em pele de crocodilo e tons castanho e branco, A Himalaya Birkin 30 está à venda em plataformas online de revenda e custa cerca de 320 mil euros.

»» Georgina Rodríguez engana-se na data de aniversário da filha

Farfetch/ DR