Cristiano Ronaldo despediu-se de Portugal esta terça-feira, dia 16 de novembro, e fê-lo com uma mensagem nas redes sociais. Depois do jogo da seleção nacional contra a Sérvia, que terminou com uma derrota da equipa das quinas, o craque português mostrou-se grato pelo carinho que recebe no País.

"Por mais mundo que percorramos, é sempre em Portugal que eu e a minha família nos sentimos em casa. O clima fantástico, a comida maravilhosa, o carinho dos portugueses, é sempre um prazer voltar ao meu país", pode ler-se na legenda da publicação.

"Está na hora de voltar a Manchester e concentrar-me em absoluto nos nossos objetivos, mas voltaremos em breve. Até já, Portugal!", rematou.

