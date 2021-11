Afinal, com querm é que Artur Maria é mais parecido: com a mãe ou com o pai? Foi esta a questão que Tatiana Oliveira fez esta quinta-feira aos seus fãs.

A ex-participante de 'Casados à Primeira Vista' publicou um vídeo amoroso do bebé nas suas instastories com uma sondagem para saber a opinião dos seus seguidores.

Os fãs parecem não ter dúvidas: o pequeno Artur Maria sai ao pai, Bruno Fernandes.

Recorde-se de que o casal esteve esta terça-feira à conversa com Júlia Pinheiro para atualizar o estado de saúde do bebé, que tem dois meses e sofre de uma doença rara.

Reprodução de Instagram, DR