Tatiana Oliveira esteve esta terça-feira à conversa com Júlia Pinheiro e recordou a morte da mãe, que lutou contra um cancro no pâncreas quando a ex-participante do programa 'Casados à Primeira Vista' estava grávida do primeiro filho, Artur Maria, fruto da sua relação com Bruno Fernandes.

"Estava muito feliz por ser mãe, era uma coisa que já queria há algum tempo, mas a minha mãe descobriu que tinha cancro no pâncreas mais ao menos ao mesmo tempo", começou por contar.

Tatiana Oliveira garantiu que, ainda assim, se manteve otimista, também porque Luísa já tinha vencido outro cancro, e deu-lhe sempre palavras de força: "Vais ver que vais conseguir e agora vais ter o teu primeiro neto, acho que é o universo a dar-te um presente".

Contudo, a ex-participante de 'Casados à Primeira Vista' acredita que a mãe não estava muito positiva e explica porquê: "Ela dizia 'eu espero conhecer o meu neto' e eu não gostava".

Luísa acabou por falecer cerca de um mês antes de Artur Maria nascer e Júlia Pinheiro perguntou se "a tristeza da mãe passa para o bebé na barriga", ao que Tatiana Oliveira respondeu: "Nunca quis negligenciar o meu bebé, nunca. Eu forçava-me a comer, forçava-me a dormir".

"Durante a gravidez passei por três lutos. O da minha mãe foi pior, mas a minha avó e a minha prima também tinham morrido e foi tudo enquanto estava grávida", revelou, deixando Júlia Pinheiro incrédula.

