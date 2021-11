Instagram

Débora Monteiro decidiu partilhar com os seus seguidores nas redes sociais uma memória antiga. A atriz recuou até 2007, ano em que protagonizou uma capa da revista FHM e recordou o início do namoro com o atual companheiro, Miguel Mouzinho.

“Esta revista é de 2007 do Miguel Mouzinho. Diz ele que disse a um dos melhores amigos que se algum dia casasse era comigo. Começamos a namorar em 2011”, começou por escrever.

Divertida, o rosto da SIC aproveitou, desta forma, para deixar uma mensagem ao namorado. “Agora que já me conquistou e me deu duas filhas, já estava na altura do casório… só naquela", rematou.

Recorde-se que o casal deu as boas-vindas às filhas gémeas, Alba e Júlia.

Reprodução Instagram, DR