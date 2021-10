Débora Monteiro é uma mulher apaixonada há 10 anos. Foi na passada sexta-feira, 8 de outubro, que a atriz e Miguel Mouzinho celebraram o 10.º aniversário de namoro. Uma data que... ambos esqueceram!

Ainda assim, Débora fez questão de marcar o momento nas redes sociais e aproveitou para fazer uma bonita declaração de amor.

"E não é que descobrimos que fizemos 10 anos de namoro na sexta feira passada?!? Deixamos passar este dia, mas nada de novo, nós e as datas, nunca dá certo", começou por explicar.

"Heyyy Noni, já viste a família que construímos? Que sortudos que somos por nos termos um ao outro, sempre juntos e com personalidades tão diferentes... Obrigada por cresceres comigo, por me ensinares a ter o meu primeiro "filho" (Bife) e por seres um PAI que me enche de orgulho. Nada me preenche mais do que observar os vossos momentos entre pai e filhas. E o teu olhar babado com elas...", acrescentou.

"São 10 anos de muito amor, que seja sempre assim", rematou.