Foi no passado mês de maio que Marta Rangel deu as boas-vindas à primeira filha. Desde então, a jornalista e ex-participante de Casados à Primeira Vista tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais a sua nova rotina enquanto mãe e o crescimento da pequena Caetana. Ainda esta quinta-feira, 14 de outubro, Marta Rangel brindou uma enternecedora fotografia da filha, aproveitando para se declarar.

"Adoro quando ela acorda, assim, a sorrir para mim

Adoro as gargalhadas e a forma como “dobra o riso”

Adoro que me siga com os olhos para onde quer que vá

Adoro quando põe a mão no meu peito enquanto mama

Adoro quando se apoia nas minhas costas

Adoro quando segura na minha mão

Adoro o cheirinho da pele

Adoro ficar deitada ao lado dela (mesmo firme e hirta, cheia de medo de cair para cima dela)

Adoro que se ria com as canções da minha infância

Adoro que reconheça a meditação que mais ouvi durante a gravidez

Adoro dar-lhe beijinhos na barriga

Adoro que se agarre ao meu pescoço (mesmo num emaranhado de fios)

Adoro que me olhe nos olhos

Adoro que palre minutos seguidos como se conversasse comigo

Adoro que tenha tanta energia (mesmo que seja taaaooo cansativo)

Adoro os barulhinhos que faz a dormir

Adoro que se ria durante o sono

Adoro que passe de chorar a rir em segundos

Adoro acompanhar a evolução dela todos os dias (mesmo que, às vezes, apeteça ter uma folga)

Adoro que seja minha", escreveu.