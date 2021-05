Reprodução Instagram, DR

Já nasceu a primeira filha de Marta Rangel. A novidade foi partilhada com entusiasmo pela ex-participante de Casados à Primeira Vista este domingo, 2 de maio, na sua página de Instagram. "A partir de hoje, o Dia da Mãe é também o meu dia", começou por escrever na legenda da fotografia acima.



"Pela primeira vez na vida não me ocorrem palavras para descrever o tanto que se sente num momento como este. A Caetana nasceu a 29 de abril, às 10:41 com 3,250 kg e 48 centímetros. Saímos hoje da maternidade rumo a uma nova vida, que nunca mais será a mesma", contou.



"Com o nascimento da Caetana, nasce também uma mãe que, um dia, chegou a duvidar que o seria. Nascem também dúvidas, novos receios, muita esperança e uma força inabalável para fazer deste mundo um lugar melhor para ela viver. De uma coisa eu tenho a certeza: a Caetana chegou para trazer ainda mais amor às nossas vidas - à minha, do pai, dos avós, dos tios de sangue e de coração. A bolha de felicidade que se criou e tem multiplicado à nossa volta só me faz acreditar, cada vez mais e com uma profunda convicção, que a vida sabe sempre o que faz. Feliz Dia da Mãe!", acrescentou, agradecendo ainda à equipa de profissionais de saúde.

Recorde-se que Marta Rangel optou sempre por manter resguardada a identidade do pai da bebé. "O pai não é figura pública nem tem exposição mediática. Como tal, por uma questão de privacidade, reservo-me no direito de não revelar a identidade dele", explicou na altura em que anunciou a gravidez nas redes sociais.