Reprodução Instagram, DR

Foi no último domingo, 3 de outubro, que se realizou mais uma Gala dos Globos de Ouro. Uma cerimónia que juntou vários rostos conhecidos da SIC, entre os quais Rui Unas.

Presença assídua na Gala do Ano, o humorista fez-se acompanhar pela primeira vez pela mulher, Hanna Ibarra, e aproveitou, desta forma, para se declarar nas redes sociais.

"O 'meu prémio' de 25 anos de carreira é ter esta mulher ao meu lado há 18 anos, em todos os momentos", começou por escrever.

"Muitas vezes, à minha frente, a puxar por mim, resgatando-me dos tantos tropeços na confiança que todos os artistas padecem. De que vale prémios, fama, sucesso, dinheiro, grandes projetos, quando, no fim do dia, não temos com quem partilhar quem somos e a nossa vida? Quem verdadeiramente somos e a nossa verdadeira vida?", continuou.

"Pela primeira vez, a Hanna foi comigo aos Globos, lá a convenci... até parece que sempre foi comigo aos Globos... e foi", completou.

Recorde-se ainda que o casal tem dois filhos em comum: André e Rafael.