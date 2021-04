Reprodução Instagram, DR

Rui Unas está no centro da polémica. Foi na noite de quarta-feira, 21 de abril, que o ator publicou uma fotografia na sua conta de Instagram onde surgia ao lado de Tomás Taveira.

Na descrição, podia ler-se: "Ícone. Tomás Taveira. 82 anos. Um homem não pode ser definido pelas asneiras que fez na vida. Estar à conversa uma hora com o arquiteto Tomás Taveira é conhecer um espírito livre, de uma cultura imensa, sentido de humor e uma referência absoluta na arquitetura em Portugal".

A publicação começou a gerar polémica depois de alguns internautas se mostrarem revoltados com as afirmações de Unas, já que o arquiteto protagonizou um dos maiores escândalos sexuais do país, em 89.

Tomás Taveira, então professor na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, terá aliciado alunas a ter relações sexuais com o próprio em troca de melhores notas.

Os comentários em forma de crítica multiplicaram-se rapidamente na publicação do ator. "Nojo", "Ganha vergonha na cara, Unas!", "Noção, pelo amor de deus" - eram algumas das mensagens.

Horas depois o post foi eliminado e Rui Unas fez uma declaração sobre o tema nos stories da sua conta de Instagram.

"É de facto complicado e nunca conseguirei explicar completamente o que quis dizer", começou por afirmar.

"Mas uma foto, uma imagem tem sempre uma mensagem. Se a mensagem é mal interpretada por muitos e até contrária aos teus princípios, o melhor é retractarmo-nos e, humildemente, corrigir. Creio que me conhecem o suficiente para saberem em que lado da trincheira estou", acrescentou.