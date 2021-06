Instagram

Sara Norte não integra atualmente nenhum projeto na área da representação e, depois de ter passado alguns meses a trabalhar como auxiliar de educação numa escola, decidiu abraçar um novo desafio.

“Como todos sabem, não gosto de estar parada e, tal como a maioria das pessoas, não me posso dar ao luxo disso. Há cerca de um mês voltei a embarcar numa nova aventura: estou, neste momento, a trabalhar num restaurante de praia e estou a gostar muito”, começou por escrever a filha de Vítor Norte na sua mais recente publicação nas redes sociais.

Nesta nova experiência, a artista, de 36 anos, já foi reconhecida e as palavras de um cliente marcaram-na, como conta: “No outro dia, houve um cliente que me reconheceu e me disse, talvez, das coisas que me marcou mais: que me gostava mais de ver na televisão, mas que devemos fazer com gosto tudo aquilo a que nos propomos a fazer e que via isso em mim. A verdade é que, por vezes, podemos não fazer aquilo que amamos, mas o importante é manter a fé, não desistir e nunca baixar os braços”.

Ainda assim, e apesar de se mostrar entusiasmada com o novo trabalho, Sara Norte lembra que a representação é a sua área de eleição. “Sim, continuo a ser atriz. Vou sê-lo, sempre. Não mudei de vida, apenas tive de me adaptar tal como muitas pessoas neste momento”, esclareceu.