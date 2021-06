Eunice Muñoz deixou os fãs surpreendidos ao publicar uma fotografia na sua conta de Instagram ao lado do colega e amigo de longa data, Ruy de Carvalho.

A foto, que pode ver abaixo, rapidamente recebeu centenas de elogios de colegas e fãs que ficaram encantados por ver reunidas duas figuras tão importantes no mundo do espetáculo.

Nos comentários da publicação, choveram elogios e houve mesmo quem admitisse estar emocionado com a partilha: "Uau", "Tamanha grandeza, numa só foto", "Os dois maiores e mais consagrados atores do nosso país. Gigantes", "Os reis de Portugal. Que fotografia bonita", "Os melhores", "Até me emocionei".

Recorde que a atriz se desepdiu do palco há pouco tempo, aos 92 anos. Já o ator ainda tem feito algumas peças, com 94 anos.