Aos 92 anos, Eunice Muñoz está de regresso aos palcos para aquele que deverá ser o seu último espetáculo. A artista está retirada do teatro desde 2012, mas aceitou voltar para uma despedida ao lado da neta, a atriz Lídia Muñoz.

A peça, intitulada A Margem do Tempo, tem estreia marcada para esta quarta-feira, 21 de abril, no Auditório Municipal com o nome da veterana artista, em Oeiras.

Lídia Muñoz sempre acompanhou de perto da carreira da avó e seguiu-lhe as pisadas, o que deixa Eunice Muñoz orgulhosa. “A minha vida foi o teatro, representei mais de 100 peças, e eu dou-lhe como presente a minha carreira, que foi muito boa, muito preenchida e muito vivida. Eu queria acabar aqui a minha carreira e nada melhor do que uma peça em que estivéssemos as duas", disse a artista na apresentação da peça.

Emocionada, Lídia Muñoz retribuiu os elogios e descreve a relação cúmplice de ambos como “um amor muito grande, é uma paixão”. Apesar das portas que já viu fecharem-se apenas por ser neta de quem é, a jovem garante: “O peso do nome eu posso aguentá-lo... que sorte, que sorte ter este nome, ser neta de quem sou, poder estar com ela neste caminho. Aprender com ela todos os dias é muito mais forte do que o possam dizer".