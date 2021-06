António Pedro Cerdeira tem uma carreira longa na representação, mas o ator tem também uma outra reputação: é um verdadeiro mestre de partidas. Desta vez foi o ator de A Serra que foi alvo de uma grande e planeada vingança por parte do elenco da novela da SIC, no dia em que celebrou 51 anos.

Surpreendido, como pode ver no vídeo abaixo, António Pedro Cerdeiro viu o seu carro, com todas as portas abertas, e decorado com o que parece ser muito chantilly. Sem contar com a 'vingança', o ator recebeu aplausos enquanto o elenco cantava os parabéns numa partida organizada por Laura Dutra, Carolina Carvalho, João Maneira e muitos mais. A palavra 'rei' foi escrita em chantilly na parte dianteira do carro.

António Pedro Cerdeiro contou este sábado, a Daniel Oliveira, que está claramente em minoria, sendo o próprio ator o maior alvo das travessuras dos seus colegas, como pode ver no vídeo acima. No mesmo programa, Laura Dutra já tinha contado que o ator já lhe tinha cosido as calças e colocado pedras nos seus sapatos.