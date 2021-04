Reprodução Instagram, DR

Este sábado, dia 17 de abril, Andreia Rodrigues deixou um bonito texto nas redes sociais, acompanhado por uma fotografia amorosa onde mostra uma fotografia amorosa com as filhas: Inês, de um mês, e Alice, de três anos, fruto do casamento da apresentadora com Daniel Oliveira.

"Há uns anos soube que o ADN dos nossos filhos fica para sempre no nosso corpo e o nosso - isso todos sabemos desde cedo - pertence-lhes para sempre...", começou por dizer.

"Um dia elas vão voar mas seremos sempre umas das outras! Para sempre! Meus amores!", afirmou. Aos seguidores, Andreia desejou ainda "um fim de semana repleto de amor para todos!".