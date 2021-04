Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 15 de abril, é um dia com particular significado para Andreia Rodrigues. A filha mais nova da apresentadora, a pequena Inês, completa um mês de vida. Uma data que o rosto da SIC fez questão de assinalar nas redes sociais, partilhando uma imagem captada durante as primeiras horas de vida da menina e uma mensagem muito especial.

"Inês! Um mês de ti. Por esta hora já te tinha nos braços e quando olho para esta foto sinto que tem tudo...a emoção e o amor imediato, depois da ansiedade e do jogo de paciência", começou por escrever.

"A minha história é a história de uma mulher, como tantas outras. A partilha...é uma troca de emoções! Um parto que queria natural e depois de muitas horas terminou em cesariana, uma cicatriz que representa amor, que me lembra um sorriso, a felicidade de ter ao colo o amor incondicional. Um pós parto em muito diferente do que imaginei, mais desafiante, mas que rapidamente percebi que era incrível em tudo o que me trouxe de novo...ter a minha filha ao colo e este amor que a tudo se soma e multiplica o que já existia", continuou, revelando alguns detalhes do parto.

Reprodução Instagram, DR

"Saibamos todos olhar a vida e o que nos rodeia pela lente do amor. Ser mãe deu-me o amor como resposta a tudo na minha vida. E é com esse sentimento somado que compomos uma canção e dançamos a nossa música", completou.

Recorde-se que além de Inês, Andreia Rodrigues é mãe de Alice, de quase três anos. As duas meninas são fruto do casamento com Daniel Oliveira.