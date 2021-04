Depois de umas longas férias no Havai, Katy Perry regressou aos Estados Unidos onde no último sábado, dia 3, foi vista pela primeira vez na praia ao lado do namorado, Orlando Bloom, e da filha de sete meses.

O casal escolheu uma das praias de Santa Bárbara, na Califórnia. A cantora usou um chapéu e um vestido comprido de riscas, enquanto protegia Daisy Dove do sol, mas também dos paparazzi, com um lenço.

O ator também foi fotografado, de calções curtos, menos de um mês depois de, alegadamente, ter pedido a artista em casamento.