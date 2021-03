Katy Perry está de férias no Havai desde pelo menos fevereiro. A cantora, que tem aproveitado para passear a filha de forma descontraída, foi mãe há seis meses e parece que pode ter dado um passo importante longe dos holofotes.

Fotos de paparazzi mostram a artista, sem o anel de noivado, e com o que aparenta ser uma aliança de casamento, como pode ver nas imagens de cima e abaixo. As fotografias são desta terça-feira, dia 16.

Daisy Dove é o nome da sua primeira filha, fruto do relacionamento com o ator Orlando Bloom. O ator, que é pai de um rapaz de 10 anos (do relacionamento anterior com Miranda Kerr), comprou uma mansão com a cantora, depois de ficarem noivos em fevereiro de 2019.