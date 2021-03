Reprodução Instagram, DR

Cláudia Vieira decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com mais um momento ao lado da filha mais velha, Maria, de dez anos. Desta vez, a atriz partilhou uma enternecedora fotografia com filha, tendo como cenário de fundo uma das paisagens mais conhecidas do arquipélago dos Açores.

"Dos locais mais incríveis no mundo! Lagoa do fogo, Açores", escreveu o rosto da SIC na legenda da publicação, que conquistou inúmeros elogios.

Recorde-se que Maria é fruto do anterior relacionamento da atriz com Pedro Teixeira. Cláudia Vieira é ainda mãe de Caetana, de um ano, fruto da atual relação com João Alves.

