Reprodução Instagram, DR

Cláudia Vieira é uma mãe completamente babada e o namorado, João Alves, embora mais discreto, também não esconde a paixão que tem pela filha, Caetana.

Esta terça-feira, 16 de março, o empresário partilhou uma fotografia da filha de um ano na sua conta de Instagram e os fãs ficaram completamente encantados.

No entanto, houve algo na fotografia que não escapou aos mais atentos: as semelhanças que Caetana tem com o pai.

"É a cara do pai", "Carinha do Pai", "Cláudia as suas filhas são parecidas com os pais, lindas", "É o pai", "Tal pai, tal filha" - são alguns dos comentários à foto que pode ver abaixo.

Reprodução Instagram, DR