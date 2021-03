Depois de Ruy de Carvalho, é a vez de Carolina Deslandes expressar o seu descontentamento nas redes sociais. Tal como o ator, a cantora critica o Governo depois deste voltar a atrás no que toca à atribuição de um apoio extraordinário aos trabalhadores da Cultura.

A medida tinha sido anunciada a 14 de janeiro, mas esta semana o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE) informou que, segundo uma mensagem automática do Governo, vários trabalhadores foram excluídos do apoio de 438,81 euros.

"O que é suposto as pessoas fazerem? O que é suposto as pessoas que descontam há mais de 20 anos no setor [da Cultura] fazerem?", questionou a cantora. "Estas pessoas não são descartáveis, já chega, já passou muito tempo", diz revoltada, criticando a falta de coerência do Governo que, na sua opinião, se preocupa em tempo de eleições, mas que se remete ao silêncio nestas situações.

"Há pessoas com filhos para sustentar e casas para pagar", exclama Carolina Deslandes no vídeo que pode ver acima.