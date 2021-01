Instagram

Foi em setembro de 2020 que Carolina Deslandes e Diogo Clemente anunciaram a separação ao fim de cerca de cinco anos de relação. Com três filhos em comum, os dois artistas decidiram seguir caminhos separados, mas fazem questão de continuar presentes na vida um do outro.

Em conversa com Maria Cerqueira Gomes, no programa Conta-me, a cantora abriu o coração falou sobre a ligação que mantém com o ex-companheiro e pai dos filhos.

"Acho que nós nos fomos despedindo. É como tu mudares de casa com tempo. Despedimo-nos sem consciência de que estávamos a fazê-lo", começou por contar.

"Despedimo-nos para bem de um do outro. Há um ponto em que tu consegues encontrar paz na decisão de: aquilo que estou à procura tu não estás a conseguir corresponder e vice-versa", confidenciou, referindo que ambos se encontravam em fases diferentes.

"Passámos por esta caminhada toda com muito trabalho, com um tempo limitadíssimo a dois. Quando olhámos um para o outro éramos pessoas diferentes e não conseguimos encontrar um meio termo a nível conjugal", prosseguiu, destacando em seguida: "Vou sempre gostar do Diogo. O Diogo é minha família".

Reprodução Instagram, DR

"Nem te sei dizer o que é imaginar a minha vida sem o Diogo [...] nem quero. Estamos os dois mais próximos que nunca, com mais cuidado um com o outro", reforçou.

Quanto à possibilidade de ambos assumirem novos relacionamentos, Carolina Deslandes garante estar tranquila.

"Já conhecemos pessoas, isso não altera nada. Ele conhece pessoas, eu conheço pessoas... falamos sobre isso. Claro que nenhum de nós quer ter de repente um namoro ou uma relação", contou.

"Fico feliz se souber que há alguém que o trata bem, que há alguém que cuida dele, que há alguém a quem ele pode entregar as coisas maravilhosas que eu conheci dele. Fico radiante e sei que ele sente exatamente a mesma coisa", completou.