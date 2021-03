Os seguidores já desconfiavam, mas só agora é que Blaya Rodrigues decidiu confirmar osrumores de que estaria grávida. Esta quarta-feira, dia 24 de março, a cantora publicou um vídeo com a novidade.

Em frente a um espelho, a artista despiu a camisola amarela e mostrou a barriga proeminente, de uma gestação de seis meses. "Estou com gases há quase 6 meses...", escreveu na legenda da publicação.

Os fãs da cantora ficaram encantados com a novidade e deram-lhe os parabéns, apesar de alguns já não terem ficado surpreendidos. "Eu sabia. No outro dia no story: "Deitar-me de barriga para baixo enquanto posso?" Entendedores, Entenderam!", escreveu uma internauta.

Recorde-se que Blaya já é mãe de Lau, de dois anos, fruto da anterior relação com Pedro Russo. A cantora assumiu o seu relacionamento com o músico João Barradas em abril do ano passado.