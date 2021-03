Instagram

Blaya Rodrigues partilhou uma fotografia ousada nas redes sociais, onde surge com um generoso decote, mas os seus seguidores centraram a sua atenção noutro pormenor: a barriga. Muitos dos fãs da artista acreditam que esta se prepare para ser mãe pela segunda vez e deixaram vários comentários no post. “É impressão minha ou a malta vê aí uma barriga de bebé?”, começa por questionar uma internauta. “Também acho que esta bebé na costa, até comentei em mensagem”, acrescenta outra. “E não vem aí uma mana ou mano para a Lau? Às vezes, parece-me!”, pergunta ainda outra fã, referindo-se às últimas imagens e storys partilhados recentemente pela artista que, para já, não comentou o assunto.

De referir que Blaya Rodrigues já é mãe de Aura - que todos tratam por Lau - de três anos e meio. A menina é fruto da relação com Pedro Russo, terminada em dezembro de 2019. A artista assumiu o seu relacionamento com o músico João Barradas em abril do ano passado.

Instagram